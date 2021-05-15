Боец клуба «Ахмат» заявил о готовности провести бой против Хабиба

Боец клуба «Ахмат» Абубакар Вагаев на своей официальной странице в социальной сети заявил, что готов драться против любого соперника, в том числе и против бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Я всегда отмечал и заявляю сейчас, что готов драться против любого соперника, никогда не выбирал оппонентов и не собираюсь делать это дальше!

Когда «интернет-герои» заявляют, что кто-то придет в мою лигу и всех порвет, то для разбирающихся в спорте это просто глупость, а для меня и всех бойцов клуба «Ахмат» личное оскорбление.

Готов встретить в АСА любого бойца с любыми спортивными регалиями и тогда мы посмотрим, кто кого порвет.

В UFC дерутся такие же люди, как и мы, и у меня нет сомнений, что с каждым из них можно успешно конкурировать.

Я уважаю Хабиба, его вклад в этот спорт, но пользователям соцсетей нужно воздержаться от провокаций. Не стоит играть на наших нервах и чувстве собственного достоинства. Не переводите спорт в национальную плоскость и прекратите лезть всюду со своими глупостями!» — написал Вагаев в Instagram.