Российский средневес Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от предстоящего боя между Александром Шлеменко и Артуром Гусейновым.

«Думаю, что Шлеменко выиграет досрочно. На мой взгляд, Александр является фаворитом в этом поединке. Артур, конечно, опасен, особенно в начале поединка, но вряд ли сможет нокаутировать соперника. К тому же, между ними есть напряжение — полагаю, Саня будет очень заряжен, сосредоточен, и поэтому какой-то сильный удар он не пропустит», — приводит слова Василевского «Газета.Ru».

Бой Шлеменко — Гусейнов состоится 17 октября в Сочи на WOW Арене в рамках турнира Eagle FC 42.

На счету Шлеменко 60 побед, 13 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся. Согласно Sherdog, у Гусейнова — 25 побед и 10 поражений.