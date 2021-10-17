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Василевский назвал фаворита поединка Шлеменко — Гусейнов

15:57
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Российский средневес Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от предстоящего боя между Александром Шлеменко и Артуром Гусейновым.

«Думаю, что Шлеменко выиграет досрочно. На мой взгляд, Александр является фаворитом в этом поединке. Артур, конечно, опасен, особенно в начале поединка, но вряд ли сможет нокаутировать соперника. К тому же, между ними есть напряжение — полагаю, Саня будет очень заряжен, сосредоточен, и поэтому какой-то сильный удар он не пропустит», — приводит слова Василевского «Газета.Ru».

Бой Шлеменко — Гусейнов состоится 17 октября в Сочи на WOW Арене в рамках турнира Eagle FC 42.

На счету Шлеменко 60 побед, 13 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся. Согласно Sherdog, у Гусейнова — 25 побед и 10 поражений.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/10/17/n_16704193.shtml

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Екатерина Савостина все материалы автора
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