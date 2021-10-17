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Шлеменко встретился с Хабибом перед боем с Гусейновым в Сочи

15:14
Александр Шлеменко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Шлеменко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко встретился с бывшим чемпионом UFC, основателем лиги EFC Хабибом Нурмагомедовым.

Сегодня Шлеменко проведет в лиге Нурмагомедова бой против Артура Гусейнова. Они возглавят турнир EFC 42 в Сочи. На церемонии взвешивания перед боем между бойцами случилась потасовка.

На счету Шлеменко 60 побед, 13 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся. Согласно Sherdog, у Гусейнова — 25 побед и 10 поражений.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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