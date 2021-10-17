Шлеменко встретился с Хабибом перед боем с Гусейновым в Сочи

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко встретился с бывшим чемпионом UFC, основателем лиги EFC Хабибом Нурмагомедовым.

Сегодня Шлеменко проведет в лиге Нурмагомедова бой против Артура Гусейнова. Они возглавят турнир EFC 42 в Сочи. На церемонии взвешивания перед боем между бойцами случилась потасовка.

На счету Шлеменко 60 побед, 13 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся. Согласно Sherdog, у Гусейнова — 25 побед и 10 поражений.