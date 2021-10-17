Кори Андерсон: «У меня будут 2-3 горячих минуты с Немковым, но потом я просто съем его задницу»

Финалист «Гран-При» Bellator в полутяжелом весе Кори Андерсон поделился ожиданиями от поединка с Вадимом Немковым.

«Немков — это Hot Pocket (американский бренд продуктов для разогрева в микроволновке — прим. СЭ). Когда ты вытаскиваешь его из микроволновки, он горячий, тебе обжигает руки: «А-а-а-а-а!». Но потом ты ставишь его на стол, он остывает, и ты спокойно съедаешь его. С учетом, как я двигаюсь в бою, у Немкова будут 2-3 таких горячих минуты, а потом я просто съем его задницу. Никакого гомо-контекста (смеется)», — сказал Андерсон на послематчевой пресс-конференции Bellator 268.