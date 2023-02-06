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Сегодня, 19:02

Вартанян рассказал, за счет чего Волкановски может победить Махачева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян объяснил, за счет чего Алекс Волкановски может победить Ислама Махачева на предстоящем турнире UFC.

«Волкановски может победить, если он будет двигаться рваным темпом, уходить от клетки и не давать Исламу Махачеву прижимать себя. Все свои противостояния он выиграл за счет того, что сокращал дистанцию и использовал работу на ближней и средней дистанциях. Шанс на победу есть всегда, но преимущество за Исламом. Это и габариты, и борцовская база, другой вес. Можно сказать, что Волкановски дрался в 77 кг, но это не особо сильный аргумент. Одно дело провести там бой, а другое дело — выступать на высоком уроне. В UFC у него не было ни одного боя, ни в 77 кг, ни в 70 кг», — приводит слова Вартаняна MMA.Metaratings.ru.

Махачев и обладатель пояса в полулегком весе Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vartanyan-rasskazal-za-schet-chego-volkanovski-mozhet-pobedit-makhacheva-225666/
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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