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Сегодня, 19:12

Романкевич и Кавалари показали, как готовятся к бою

Иван Шитик
Корреспондент
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17 февраля в Минске пройдет турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Суперсерию нового сезона откроют белорусский спортсмен Петр Романкевич и бразилец Сауло Кавалари.

«Мы с тренером изучили соперника, он много дрался в России, много дрался в промоушене Glory, поэтому, друзья, не моргайте, мы приготовили для него настоящий сюрприз», — сказал Романкевич.

«Меня Петр точно не удивит, на моем пути в кикбоксинге были настоящие монстры: Тайрон Спонг, Артем Вахитов, Павел Журавлев. А они не смогли меня удивить. Посмотрим, что подготовил Петр для меня. Я буду стараться наносить быстрые контратаки и давать больше прессинга. Я навяжу ему свою игру», — сказал Кавалари.

РЕН ТВ 17 февраля в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

Главным событием бойцовского вечера станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.

Источник: https://ren.tv/news/v-mire/1073212-romankevich-i-kavalari-pokazali-kak-gotoviatsia-k-boiu
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