Тренер Нурмагомедова: «У Хабиба величайшая челюсть всех времен»

Тренер экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, а также действующего обладателя титула в этой весовой категории Ислама Махачева американец Хавьер Мендес в интервью «СЭ» высказался об умении учеников держать удар.

— В истории легкого дивизиона или в целом в истории спорта не было бойца, который был так же хорош, как Хабиб на земле. Поэтому я требовал, чтобы он переводил. А в случае с Исламом я не требую, чтобы тот переводил. Как я уже говорил, у нас был бой, мы планировали драться в стойке, таков был геймплан, и мы поменяли план в последнюю минуту перед началом поединка. Кстати, таким же образом мы поступили, когда дрались в Абу-Даби против Дави Рамоса. Бой полностью прошел в стойке, и все было безупречно. Ислам прекрасно отработал — в стиле Матадора. Ислам тогда был безупречен, но люди забывают, насколько он хорош в стойке. Да, Дави Рамос не такой уж прям ударник, как Алекс, но у него мощные удары — и он такого же низкого роста. Ислам хорошо защищался от его ударов да еще уронил коленом. Люди должны обратить внимание на то, что Ислам умеет делать все.

— Все же был момент, когда Дави попал джебом и потряс Ислама. Был опасный момент, но Ислам быстро восстановился и встал. Бытует мнение, что у Хабиба челюсть крепче, чем у Ислама. Что думаете по этому поводу?

— Мое мнение: не сравнивайте челюсть Хабиба с кем бы ни было в истории этого спорта (улыбается). У Хабиба величайшая челюсть всех времен. Всех времен! Никогда ни у кого не замечал такую челюсть, как у Хабиба. Так что неуместно сравнивать лучшую челюсть всех времен с кем бы ни было. Для меня это несравнимо. У Хабиба величайшая челюсть всех времен.

В главном событии турнира UFC 280, который состоится в ночь на 12 февраля в Австралии, Махачев проведет защиту титула против чемпиона полулегкого дивизиона Алекса Волкановски.