Вартанян после победы на OPEN FC 10: «Не агрессия, а желание победить»

Российский боец ММА Эдуард Вартанян прокомментировал победное выступление в бою с бразильцем Раймундо Батистой на OPEN FC 10.

«Это жесткий вид спорта, поэтому это не агрессия, а желание и конкуренция победить», — сказал Вартанян в интервью «СЭ».

Вартанян победил техническим нокаутом в связи с отказом бразильца выходить на второй раунд.

Теперь у 30-летнего Вартаняна 23 победы и 4 поражения.