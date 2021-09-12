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Вартанян после победы на OPEN FC 10: «Не агрессия, а желание победить»

12 сентября 2021, 23:59

Российский боец ММА Эдуард Вартанян прокомментировал победное выступление в бою с бразильцем Раймундо Батистой на OPEN FC 10.

«Это жесткий вид спорта, поэтому это не агрессия, а желание и конкуренция победить», — сказал Вартанян в интервью «СЭ».

Вартанян победил техническим нокаутом в связи с отказом бразильца выходить на второй раунд.

Теперь у 30-летнего Вартаняна 23 победы и 4 поражения.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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