Вартанян объяснил, почему не стал добивать Батисту в конце первого раунда

Боец ММА Эдуард Вартанян заявил, что с его стороны было неправильно избивать бразильца Раймундо Батисту, который не оказывал сопротивления в конце первого раунда.

«Была оказана пассивная защита, и человек находился не в состоянии боя. Зачем мне избывать человека, который не оказывает сопротивление? Это неправильно. Я посмотрел на судью, а он никак не среагировал, хотя человек даже не смотрел на бой. Он просто вниз смотрел. Это было неправильно с моей стороны», — сказал российский спортсмен в интервью «СЭ» после боя.

Бой остановили в перерыве после первого раунда. Таким образом победу техническим нокаутом одержал Вартанян. Теперь на его счету 23 победы и 4 поражения.