Вартанян досрочно победил Батисту в главном событии OPEN FC 10

Российский боец Эдуард Вартанян техническим нокаутом победил Раймундо Батисту в главном событии турнира OPEN FC 10, который прошел 12 сентября в Москве. Угол бразильского спортсмена не стал выпускать своего бойца на второй раунд.

Теперь на счету 30-летнего Вартаняна 23 победы и 4 поражения. В настоящее время боец идет на серии из пяти побед.

В прошлом бою, который состоялся в мае на Open FC 4, Эдуард победил единогласным решением судей бразильца Мишеля Сильву.