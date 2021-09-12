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Вартанян досрочно победил Батисту в главном событии OPEN FC 10

23:09
Вартанян досрочно победил Батисту в главном событии OPEN FC 10. Фото Instagram
Вартанян досрочно победил Батисту в главном событии OPEN FC 10. Фото Instagram

Российский боец Эдуард Вартанян техническим нокаутом победил Раймундо Батисту в главном событии турнира OPEN FC 10, который прошел 12 сентября в Москве. Угол бразильского спортсмена не стал выпускать своего бойца на второй раунд.

Теперь на счету 30-летнего Вартаняна 23 победы и 4 поражения. В настоящее время боец идет на серии из пяти побед.

В прошлом бою, который состоялся в мае на Open FC 4, Эдуард победил единогласным решением судей бразильца Мишеля Сильву.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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