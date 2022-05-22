Вартанян и Раисов проведут бой 17 сентября на турнире АСА в Москве

Эдуард Вартанян подерется с Юсуфом Раисовым в полуфинале Гран-при ACA в легком весе.

Их поединок состоится 17 сентябре в Москве. Об этом сообщил президент организации Алексей Яценко на пресс-конференции после турнира ACA 139, который проходил 21 мая в Москве.

В главном событии АСА 139 Вартанян удушающим приемом выиграл у южноафриканца Алейна Илунги.

Согласно Sherdog, на счету Вартаняна 23 победы и 4 поражения, у Раисова — 19 побед и 2 поражения.