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Сегодня, 10:52

Вартанян и Раисов проведут бой 17 сентября на турнире АСА в Москве

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Эдуард Вартанян.
Фото Личные соцсети Эдуарда Вартаняна

Эдуард Вартанян подерется с Юсуфом Раисовым в полуфинале Гран-при ACA в легком весе.

Их поединок состоится 17 сентябре в Москве. Об этом сообщил президент организации Алексей Яценко на пресс-конференции после турнира ACA 139, который проходил 21 мая в Москве.

В главном событии АСА 139 Вартанян удушающим приемом выиграл у южноафриканца Алейна Илунги.

Согласно Sherdog, на счету Вартаняна 23 победы и 4 поражения, у Раисова — 19 побед и 2 поражения.

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