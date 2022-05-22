Исмаилов заявил о готовности подраться с Дациком за 50 миллионов рублей

Средневес Магомед Исмаилов заявил, что готов подраться с тяжеловесом Вячеславом Дациком по правилам бокса за 50 миллионов рублей. Тем самым Исмаилов ответил президенту AMC Fight Nights Камилу Гаджиеву, который выразил свое мнение, что у Магомеда мало шансов в поединке против Рыжего Тарзана.

«Камил Гаджиев сказал, что в бою по правилам бокса против Дацика у меня не особо много шансов? Камил Гаджиев говорил, что в бою против Александра Емельяненко у меня нет шансов, — сказал Исмалов журналистам на турнире ACA 139. — Он сказал, что у меня есть шансы с Минеевым, но там не получилось чуть-чуть (улыбается). Если он говорит, что у меня нет шансов, то я радуюсь. Это мнение Камила».

«Возможно, что он хочет увидеть это событие (бой Исмаилов — Дацик по боксу — Прим. «СЭ»), — продолжил Исмаилов. — И он таким образом пытается сообразить его, говоря: «У Маги нет шансов, подкинуть меня». И я такой: «У меня нет шансов!?». Затем такой: «Эй, Дацик...». Но я же сейчас так не двигаюсь (улыбается). Если нет шансов, то окей. Это его мнение. Пусть, например, заплатит мне 50 миллионов [рублей] - и мы выйдем, подеремся, проверим ситуацию. Камилу по-свойски за полтинник можно».

Следующий поединок Исмаилов проведет на турнире RCC, который состоится в конце августа в Екатеринбурге. Соперник — экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко.