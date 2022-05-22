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Сегодня, 11:10

Хамзат Чимаев бросил вызов Леону Эдвардсу: «Давай драться, Леон!»

Хамзат Чимаев бросил вызов Леону Эдвардсу
Давид Хачатрян
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Непобежденный полусредневес UFC Хамзат Чимаев (11-0) предложил второму номеру рейтинга UFC в полусреднем весе Леону Эдвардсу (19-3) подраться за статус следующего претендента на титул.

«Давай драться, Леон Эдвардс!», — написал Чимаев в Twitter.

Ранее действующий чемпион UFC Камару Усман (20-1) сообщил, что ему потребуется время, чтобы восстановиться после травмы. Он подчеркнул, что из-за травмы может пропустить целый год.

Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Эта победа позволила Чимаеву подняться на 3-ю строчку рейтинга UFC в полусреднем весе.

Эдвардс в последнем бою выиграл у Нейта Диаса (20-13) 13 июня 2021 года на UFC 263 единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46).

Хамзат Чимаев
UFC
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