Немецкий боксер Майкл Валлиш высказался по поводу ожиданний от боя с экс-чемпионом WBA и IBF в первом тяжелом весе Муратом Гассиевым.

Поединок пройдет в Москве 22 июля. Бойцы сразятся за титул чемпиона WBA Asia в тяжелом весе.

«Гассиев — это большое имя. Это честь для меня подраться с таким бойцом, как он. Поехать в Россию, Москву для меня также отдельное удовольствие. Я бы сказал, я в лучшей форме за последние 6-7 лет. Это будет хороший бой для нас обоих. Главное, он не должен недооценивать меня», — цитирует Валлиша РЕН ТВ.

27-летний спортсмен одержал 27 побед, 20 из которых — нокаутом, одно поражение, и один поединок был признан несостоявшимся.

Валлиш — чемпион Европы по версии WBO в полутяжелом весе. На счету 35-летнего спортсмена 22 победы и четыре поражения.

РЕН ТВ покажет бой Гассиева с Валлишем.