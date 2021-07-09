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Боец сделал сальто во время поединка в Hardcore MMA и победил

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Сальто в исполнении Кишукова.
Сальто в исполнении Кишукова.

В главном бою второго турнира Hardcore MMA (HFC MMA) Назир Кишуков победил техническим нокаутом Ахмеда Пираева.

Кишуков проиграл первый раунд, но измотал соперника, а во втором сразу же бросился в атаку — сначала нанес удар коленом в прыжке, сбив Пираева с ног, затем попробовал ударить, исполнив сальто, а через некоторое время оказался на противнике и забил того в партере.

После боя Кишуков рассказал «СЭ», что специально отдал Пираеву первый раунд. «Все было по плану. Не по плану было только сальто. Это была импровизация», — сказал он.

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Илья Андреев все материалы автора

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