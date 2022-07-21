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Сегодня, 10:30

Адвокат Кейна Веласкеса просит суд немедленно освободить бойца

Давид Хачатрян
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Защита бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Кейна Веласкеса разработала новый план по освобождению из-под заключения бойца.

Адвокат Веласкеса Марк Герагос, просит суд «немедленно освободить экс-бойца UFC под разумный залог или передать дело в вышестоящий суд для ускоренного слушания», пишет MMA Junkie. Кроме того, адвокат подаст в апелляционный суд Калифорнии 246-страничную петицию с требованием освободить Веласкеса.

Ранее Веласкесу было отказано в освобождении из-под заключения под залог. Экс-боец UFC был арестован первого марта в связи с покушением на убийство. Американец преследовал 43-летнего Гарри Юджина Гуларте, который домогался до 4-летнего сына бойца.

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