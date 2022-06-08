Валентина Шевченко: «Петр Ян очень яркий боец, за его боями всегда интересно наблюдать»

Чемпионка наилегчайшего женского дивизиона UFC Валентина Шевченко (22-3) считает, что бывший чемпион легчайшего веса Петр Ян (16-3) еще не раз будет драться в чемпионских поединках.

«Я думаю, здесь сказалось большое скопление факторов, которые сыграли свою роль перед боем [со Стерлингом], — сказала Шевченко в интервью российскому журналисту Игорю Лазорину. — В том числе эмоциональное волнение из-за того, что его секунданты не смогли выехать и быть в его углу. Не зная полностью картину, сложно судить, что именно произошло, но я была и остаюсь при мнении, что Петр очень интересный, яркий боец, и за его боями всегда очень интересно наблюдать. И я уверена на все сто процентов, что он вернется и покажет еще множество ярких боев. Он будет еще драться за титул и сделает все наилучшим образом. Я в этом не сомневаюсь».

Ян проиграл Алджамейну Стерлингу (21-3) раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.