Дана Уайт надеется организовать бой Хабиба и Тони Фергюсона

Глава UFC Дана Уайт заявил, что он рассмотрит идею организации нового сезона The Ultimate Fighter с участием бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) и бывшего временного чемпиона UFC в легком весе Тони Фергюсона (23-5).

«Вам, ребята, нравится идея The Ultimate Fighter с участием Хабиба и Тони? Да? Тогда я учту это. Окей. Я со всей серьезностью рассмотрю эту идею. Надеюсь, они разозлят друг друга настолько, что я смогу устроить им бой», — сказал Уайт в интервью Spinnin Backfist.

UFC пытались организовать бой Нурмагомедова и Фергюсона пять раз, но каждый раз поединок отменялся. Сперва бойцы должны были встретиться в 2015 году, затем — в 2016-м, затем — в 2017-м, затем — в 2018-м, а последняя попытка организовать бой была зафиксирована в 2020 году.