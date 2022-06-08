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Сегодня, 10:42

Дана Уайт надеется организовать бой Хабиба и Тони Фергюсона

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что он рассмотрит идею организации нового сезона The Ultimate Fighter с участием бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) и бывшего временного чемпиона UFC в легком весе Тони Фергюсона (23-5).

«Вам, ребята, нравится идея The Ultimate Fighter с участием Хабиба и Тони? Да? Тогда я учту это. Окей. Я со всей серьезностью рассмотрю эту идею. Надеюсь, они разозлят друг друга настолько, что я смогу устроить им бой», — сказал Уайт в интервью Spinnin Backfist.

UFC пытались организовать бой Нурмагомедова и Фергюсона пять раз, но каждый раз поединок отменялся. Сперва бойцы должны были встретиться в 2015 году, затем — в 2016-м, затем — в 2017-м, затем — в 2018-м, а последняя попытка организовать бой была зафиксирована в 2020 году.

Дана Уайт
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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