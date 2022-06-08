Президент UFC Дана Уайт уверен, что бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) является величайшим бойцом в истории. Кроме того, Уайт подтвердил, что Джонс следующий бой проведет против бывшего чемпиона тяжелого веса Стипе Миочича (20-4).

«На 100 процентов уверен, что Джон Джонс — величайший в истории. Франсис сейчас залечивает колено, так что мы ждем его. Имеет смысл организовать Джонсу бой со Стипе в Лас-Вегасе или Нью-Йорке», — сказал Уайт в интервью MMA Underground.

Джонс должен подраться с Миочичем осенью. В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей.

Миочич потерял титул чемпиона 27 марта 2021 года на UFC 260 в Лас-Вегасе, США, проиграв нокаутом Франсису Нганну (17-3) во втором раунде.