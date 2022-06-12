Валентина Шевченко: «Я нанесла больше ущерба. Вес Сантос чувствовался, я почти не набрала ничего после взвешивания»

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко прокомментировала победу над Тайлой Сантос в со-главном бою турнира UFC 275.

Шевченко защитила чемпионский титул в седьмой раз.

«В ММА самое главное ущерб. Даже когда она забирала мою спину, я не чувствовала никакой опасности. Не было такого: «Бог ты мой, она плотно взяла меня». Более того, она была неактивна в этой позиции, я наносила больше ударов оттуда. И я чувствовала ее реакцию, ей было больно от этих ударов. В ММА какая бы позиция ни была, ты должен работать оттуда. И вы видели, чем дальше шел бой, тем больше было ущерба на ее лице.

Но что сыграло роль в этом бою — это разница в весе. Вес очень чувствовался. Она была крупной. Не знаю, почему, может быть из-за структуры расписания на этом турнире, было две ночи, чтобы вернуть вес... Но когда я прибыла на арену, мой вес был 130 фунтов (58,96 кг). Я почти не набрала ничего. А она выглядела крупнее. Поэтому, скорее всего, она была успешнее [чем другие соперницы] в грэпплинг-позициях

Столкновение головами? Я думаю, что точкой слома было не это. Точкой было, когда она увидела, что соперница давит ее, не сдается, несмотря ни на что — вот тогда она сломалась. Бой длится 25 минут, это не один какой-то удар, это сумма ударов, которые я наносила весь поединок», — сказала Шевченко на пресс-конференции после турнира.

На счету 34-летней Шевченко 23 победы и 3 поражения в профессиональной карьере в ММА. Она владеет чемпионским поясом UFC в женском наилегчайшем весе с февраля 2018 года.