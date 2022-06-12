UFC 275: результаты всех боев турнира

В Калланге, Сингапур, состоялся турнир UFC 275, в главном бою которого Иржи Прохазка (29-3) победил Гловера Тейшейру (33-8) сабмишном в 5-м раунде.

Приводим результаты всех боев турнира.

Полутяжелый вес: Иржи Прохазка (Чехия) победил Гловера Тейшейру (Бразилия) — Сабмишн, 5-й раунд.

Наилегчайший вес: Валентина Шевченко (Киргизия) победила Тайлу Сантос (Бразилия) — Раздельное решение судей.

Минимальный вес: Вейли Жанг (Китай) победила Йоанну Енджейчик (Польша) — КО, 2-й раунд.

Полусредний вес: Джейк Мэттьюс (Австралия) победил Андре Фиальо (Португалия) — КО, 2-й раунд.

Полусредний вес: Джек Делла Маддалена (Австралия) победил Рамазана Эмеева (Россия) — ТКО, 1-й раунд.

Полулегкий вес: Джош Кулибао (Австралия) победил Чхве Сын У (Южная Корея) — Раздельное решение судей.

Легкий вес: Хайисаер Махешат (Китай) победил Стива Гарсию (США) — КО, 1-й раунд.

Средний вес: Брендан Аллен (США) победил Джейкоба Малкуна (Австралия) — Единогласное решение судей.

Легчайший вес: Кан Кен Хо (Южная Корея) победил Данаа Батгерела (Монголия) — Единогласное решение судей.

Минимальный вес: Сильвана Гомес Хуарес (Аргентина) победила Ляну На (Китай) — КО, 1-й раунд.

Полулегкий вес: Джозелин Эдвардс (Панама) победила Рамону Паскуаль (Филиппины) — Единогласное решение судей.