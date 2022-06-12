Реакция бойцов на исход боя Тейшейры и Прохазки

Бойцы UFC отреагировали в Twitter на драматичный исход титульного поединка в полутяжелом весе между Иржи Прохазкой (29-3) и Гловером Тейшейрой (33-8) на UFC 275 в Калланге, Сингапур, который состоялся 12-го июня.

Каб Свонсон: «Красивое столкновение разных стилей».

Джастин Гэтжи: «Какой бой! Гловер — это легенда».

Дэн Иге: «Гловер — мой герой».

Таннер Босер: «Этот бой был одним из самых величайших в истории. Просто безумие. Оба бойца — красавцы».

Белал Мухаммад: «Я должен обязательно прочитать эту книгу с пятью кольцами».

Меган Андерсон: «Какие эмоциональные качели! Главный бой вечера был безумным на протяжении всего боя! Мои поздравления новому чемпиону».

Алан Джубан: «Этот бой — классика!».

Камару Усман: «Потрясающий бой».

Ян Блахович: «Иржи, давай сделаем это! Битва за Европу. Крупнейший бой в истории континента».

Магомед Анкалаев: «Я настоящий дагестанский самурай».

Гилберт Бернс: «Пожалуйста, Дана Уайт, организуй им реванш!».

Исраэль Адесанья: «Кодекс самурая».

Мухаммад Мокаев: «Уважение Тейшейре. Удивительный бой».

Брайс Митчелл: «Тейшера, черт подери, просто человечище».

Алджамейн Стерлинг: «Нужно организовать реванш, потому что я немного сбит с толку. Нам нужен еще один мегабой».