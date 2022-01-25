Когда пройдет бой Валентин Молдавский — Райан Бейдер на Bellator 273

В ночь на 30 января в Финиксе (Аризона, США) действующий чемпион Bellator в тяжелом весе американец Райан Бейдер встретится с временным чемпионом россиянином Валентином Молдавским на турнире Bellator 273.

Российский боец стал обязательным претендентом на пояс после победы судейским решением над американцем Тимом Джонсоном. Бой прошел летом 2021 года на Bellator 261.

На счету 38-летнего Бейдера 28 побед и 7 поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. У 29-летнего Молдавского — 11 побед и 1 поражение.

В прямом эфире бой Молдавский — Бейдер покажет онлайн-платформа Okko. Начало — около 03:30 мск.