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Сегодня, 14:30

Bellator 273, Валентин Молдавский — Райан Бейдер: когда пройдет бой и где смотреть

Когда пройдет бой Валентин Молдавский — Райан Бейдер на Bellator 273
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Валентин Молдавский.
Фото Instagram

В ночь на 30 января в Финиксе (Аризона, США) действующий чемпион Bellator в тяжелом весе американец Райан Бейдер встретится с временным чемпионом россиянином Валентином Молдавским на турнире Bellator 273.

Российский боец стал обязательным претендентом на пояс после победы судейским решением над американцем Тимом Джонсоном. Бой прошел летом 2021 года на Bellator 261.

На счету 38-летнего Бейдера 28 побед и 7 поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. У 29-летнего Молдавского — 11 побед и 1 поражение.

В прямом эфире бой Молдавский — Бейдер покажет онлайн-платформа Okko. Начало — около 03:30 мск.

Валентин Молдавский. «Не поклонник Сталина, но он гений: заменил бога Лениным, а из себя сделал царя». Молдавский: боец-историк из Fedor Team

Валентин Молдавский
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