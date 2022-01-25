Кормье: «В день боя я всегда брил ноги и принимал ванну, чтобы от меня не воняло в клетке»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал о жесткой гигиене, которую соблюдал на протяжении своей карьеры в ММА.

«У вас должен быть хороший парфюм, — сказал Кормье в интервью GQ. — Даже сейчас, хоть я и женат, я хочу, чтобы от меня приятно пахло. Хочу отличаться запахом. На определенном этапе я был, как все. От меня пахло, как пахло. Но когда ты растешь в жизни, парфюм тоже должен меняться.

Даже когда я зарабатывал на жизнь боями, для меня было очень важно, как я пахну в клетке. Я вставал утром в день боя и принимал душ. В середине дня я брил ноги и потом принимал ванну. Надеюсь, мои соперники оценили, что от меня никогда не воняло. Хотя мы постоянно и боролись (смеется), я возил их по октагону, мой пот лился на них. Но хочется верить, что это был не вонючий, а приятный пот».

Кормье провел последний бой в карьере в августе 2020-го, проиграв единогласным решением Стипе Миочичу в бою за титул тяжелого веса UFC. Сейчас он работает комментатором и тренером по борьбе.