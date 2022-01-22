«Не поклонник Сталина, но он гений: заменил бога Лениным, а из себя сделал царя». Молдавский: боец-историк из Fedor Team

Большой разговор с временным чемпионом Bellator .

29 января рано утром по московскому времени Валентин Молдавский проведет бой с чемпионом Bellator в тяжелом весе Райаном Бейдером. Бейдер не дрался в тяжах с сентября 2019-го, поэтому руководство решило ввести в этом дивизионе временный титул, который взял Молдавский, в июне 2021-го победив единогласным решением судей Тимоти Джонсона. Теперь же Валентин будет биться за полноценное чемпионство.

Сейчас Молдавский уже в Америке. Туда он полетел вместе с Федором Емельяненко и Никитой Михайловым (легчайший вес, тоже выступит на турнире Bellator 273, соперник — Блэйн Шатт). Сбор же Валентин, как и обычно, провел в Старом Осколе — во дворце спорта имени Александра Невского. Тренировался вместе с Вадимом и Виктором Немковыми, Кириллом Сидельниковым, Анатолием Токовым, Евгением Гончаровым, Виталием Немчиновым, Виталием Бигдашем. Федор тоже принимал активное участие в сборе, но не как боец, а как тренер. Как известно, сам он бился с Бейдером в январе 2019 года — в финале «Гран-при» Bellator — и проиграл техническим нокаутом. В августе 2020-го же Бейдер, владевший еще и титулом Bellator в полутяжелом весе, встретился с Вадимом Немковым — и проиграл ТКО во втором раунде.

Мы с Молдавским обсудили этот важнейший поединок, забавное интервью в Америке, бой Франсиса Нганну и Сирила Гана, а еще, внезапно, Иосифа Сталина — ведь в российских ММА сложно найти человека, который в исторических вопросах разбирался бы лучше Валентина.

Бейдер

— Вас наконец ждет титульный бой — с Райаном Бейдером. Вы же, получается, этого бойца уже в третий раз изучаете.

— Ну, я-то, по сути, в первый раз. Я пытался его где-то копировать, когда с Вадей [Немковым] готовились. А так, чтобы я его знал... Он хороший боец, как ни крути. Был чемпионом в двух весах, остается чемпионом в этом весе. Хороший соперник.

— Самое опасное, что есть у Бейдера?

— Функционалка. Ну да, у него есть этот крюк, но не скажу, чтобы он прямо выделялся в стойке. Борется неплохо, конечно, контролирует, нормальный у него набор навыков. Но то, что он хорошо дышит, — самое главное.

— Мне кажется, что из всех ваших соперников он, возможно, лучший борец.

— Наверное. Хотя, думаю, Васселл, будучи тяжеловесом, боролся не хуже.

— Что отметили бы в борьбе у Бейдера?

— Хороший контроль, когда переводит.

— Можно вспомнить его бой с Митрионом...

— Но также можно вспомнить и мой бой с Айялой!

— Сколько у вас там было тэйкдаунов? 10?

— У всех по-разному подсчитано — кто-то насчитал 15, кто-то — 13, кто-то — 11.

— Но грепплинг-схватку мы можем увидеть?

— Не хотелось бы (смеется). Это обычно надолго. Хотелось бы как-то побыстрее.

— Думаю, если спросить болельщиков, то они скажут, что ваш бой как раз может продлиться долго.

— Мне бы этого очень не хотелось. Я-то умею вести такие бои — как показывает практика, если я затаскиваю соперника в глубокие воды, то у меня получается забирать [поздние] раунды. Но Бейдер — парень, который тоже это умеет делать, и опыта у него в этом больше, поэтому с ним вдолгую играть не стоит. Он за всю карьеру ни разу не проиграл решением, поэтому лучше, наверное, без борьбы.

— Да и вам, наверное, поднадоело выигрывать решениями?

— Не то чтобы поднадоело, как получается — так получается. Если я вижу, что человек за мной не успевает, если я забираю каждый раунд, то зачем мне что-то обострять? А тут вряд ли будет большое преимущество в скорости, потому что он не настолько большой, не такой медлительный на ногах, пободрее. Думаю, все будет развиваться динамичнее, но все зависит и от соперника. Если я попадаю двойку-тройку и успеваю разорвать, а он начинает махать, зачем мне дальше входить? Как я делал с Тимоти [Джонсоном], с Роем Нельсоном — три удара попал и отошел. Другой момент, что, когда соперник начинает подплывать, нужно доработать, но когда тяжи начинают плыть, начинаются эти отмахивания, а такое отмахивание в висок может легко потушить.

— Какие остались впечатления от его боя с Кори Андерсоном?

— Да никаких. Попал человек — и все.

— Получается, это был лаки-панч?

— Я не верю в лаки-панчи. Человек нарабатывал этот удар, пробил его. Это же не то, что он спал, а рядом вдруг граната взорвалась. Он же ударил, значит, готовил этот удар. Было видно, что он это готовил. Только Бейдер сделал движение левой рукой — Кори сразу запустил правую. Он сто процентов готовил эту штуку.

— Что Федор и Вадим говорят про Бейдера?

— Да ничего не говорят. Просто готовимся под Бейдера, и все.

— Перед боем Немкова и Бейдера Вадима постоянно спрашивали: «Будете мстить за Федора?»

— Я не буду ни за кого мстить. У Вадима и Федора были бои с Бейдером, это их бои, это спорт, кто-то проиграл, а кто-то выиграл. Такого понятия, как месть... Он же никому дом не спалил, деньги ни у кого не украл, поэтому я этот бой так не воспринимаю.

Америка

— Эта поездка в Америку для вас уже какой по счету будет?

— Кажется, секундантом я туда ездил чаще, чем драться. Наверное, это 12-я поездка. На бой — седьмая. С Витей [Немковым] я ездил два раза, с Вадимом два или три, с Толиком [Токовым] ездил раза три, наверное, если не четыре. Уже не помню, если честно.

— Хотя бы раз по-нормальному смогли посмотреть Америку?

— В Нью-Йорке мы два раза были в «Мэдисон Сквер Гарден». Один раз мы там [в Нью-Йорке] жили, когда Федор дрался с Сонненом, а Толик — со Шлеменко. Мы там прожили сутки, потом поехали, побывали в каком-то районе Нью-Йорка. Потом, после боя с Тимоти, мы просто съездили — погуляли. В Лас-Вегасе с Витей я был на PFL, интересненько. А остальное — ну, такие себе города там были... Хотя тоже интересно. По-моему, я был секундантом у Вовы [Токова], Рома Коробко с нами ездил. Не помню, где это было, но очень прикольно. Там же обычно все проводится в индейских резервациях. Беспошлинная торговля, казино, все дела. Бывают интересные места, бывают не очень.

— Какая страна больше понравилась — Америка или Япония?

— Не могу сказать. Они просто разные. И там и там прикольно, но они разные.

— В один из последних ваших визитов в США, когда Вадим бился с Аглицкасом, вы совместно давали интервью The Schmo.

— А, тот странный тип?

— Да. Расскажите, как это было? Выглядело смешно.

— Во-первых, он очень спокойно подошел, спокойно подал всем руку, поздоровался. А потом такой: «Ready? Ready?» и начал. Мы же не знали, что он так преображается. Как только говорят: «Мотор!» или «Action!», он резко — бах — мы с Вадей не ожидали, что человек настолько быстро образ включает. Мне кажется, Макгрегор так же себя включает перед камерами. Стоял спокойный, тихий парень, а потом звучит: «Let's go!» — и понеслась! Мы с Вадей не ожидали, даже не знали, что говорить. Чуть-чуть похихикали, что-то поотвечали, где-то я Ваде помог, где-то он сам справился с интервью. Потом, как только выключилась камера, этот парень спокойно нас поблагодарил и тихо ушел. Образ! Потом у меня мысль про Макгрегора и появилась, что пока камер нет, он ходит спокойно, а как только включается камера, он сразу идет вразнос.

Сталин

— Какой у вас любимый исторический персонаж?

— Не знаю. Хотелось бы назвать какого-то завоевателя, но они все довольно кровожадные.

— Военная история — то, что обычно интересует людей больше всего.

— Да, в том числе и меня. Может, Чингисхан или Александр Македонский, кто-то из них.

— Сталин?

— Сталин просто... Его можно считать каким угодно, но он — гений.

— Почему?

— Что такое коммунизм? Запретили религию, но он сделал так, что коммунизм стал, по сути, новой религией. Почему Ленин лежит на Красной площади? Ленин жил, Ленин жив, Ленин вечно будет жить. Сталин заменил культ православия и христианства, сделал Ленина почти богом. В Царской России было как: господь — на небе, а царь, император — на земле, как его слово и воля. Он [Сталин] заменил бога Лениным, а себя сделал царем. Как возможно заставить людей идти на все эти стахановские подвиги, чтобы они перерабатывали в 10 раз? Только если человека реально заразить, он реально верить должен. Не идти в воскресенье в церковь, а...

— Можно ведь и запугать.

— Запугать в том числе. Именно за счет того, что Сталин сделал коммунизм практически вероисповеданием, благодаря чему человек в воскресенье пойдет не в церковь, а опять на завод...

— Но он не один такой.

— Да, но таких все равно не так много. Кто еще?

— КНДР, Мао Цзэдун.

— Хорошо, из всех миллиардов людей, живших на планете, сколько таких было? Пять? Шесть? Десять?

— Тут надо покопаться. Думаю, мы можем найти какое-то небольшое государство...

— Хорошо. Муссолини, Гитлер, Франко, тот же Каддафи.

— Но Гитлер — это немного другое.

— Гитлер то же самое сделал. Он — злой гений, как в фильмах показывают.

— Во всяком случае, там из одного человека бога не делали.

— Чуть-чуть другая концепция. Сталин так сделал, потому что в церковно-приходской школе учился и семинарию заканчивал. Он видел, как это выстраивается, и перенес это на государственное устройство. Можно относиться к нему по-разному, но то, что он был умным человеком, никуда не деть.

— А хороший ли правитель?

— Это уже история расставит по местам. Я не могу судить, хороший ли он. Я не являюсь ни его ярым поклонником, ни его ярым противником. Я просто знаю этот исторический период, знаю, что было. В любом историческом периоде есть и плохое, и хорошее. Определенно, репрессии — это плохо. Но то, что индустриализация произошла очень быстро, — это хорошо. Плохо, что индустриализация была достигнута, а люди умирали, недоедали и так далее. Всегда есть плюсы и минусы, и все это накладывается друг на друга. Ни одно историческое событие не может быть полностью хорошим или полностью плохим.

Нганну vs Ган

— Прогноз на бой Нганну и Гана?

— Ган. Надеюсь, что смогу посмотреть бой. Правда, не знаю, как. В Америке же нужно что-то покупать. Будем с Никитой придумывать что-то, потому что я не знаю схему, как это происходит.

— Почему Ган?

— Бои — это не дискотечная драка. Здесь человек думающий, умеющий анализировать, техничный, по идее, должен переиграть. Конечно, если Нганну донесет [удар], а он может донести, то все закончится. Но 55 на 45 в пользу Гана.

— Мне кажется, что Нганну все-таки не так прост.

— Да, он не просто рубака, обычный рубака не смог бы стать лучшим тяжем в мире. Техника бокса у него хорошая. Как бы ни форсили тему, что он чуть ли не песок кидал до 30 лет, но он занимался боксом в Камеруне с детства. То, что у него не было возможности выступать, — да, но он занимался с детства. В спорте он давно, а то, что он пришел в профспорт, — это уже такой момент... Боксом он занимался всегда, руки у него хорошие, ничего не скажешь. Но у него, по сути, есть только руки. Ну и после Миочича он неплохо защищается от борьбы, но Ган вряд ли будет с ним бороться. Ган его точно перевести не сможет. Кстати, вот Нганну мог бы перевести Гана, но он вряд ли будет пробовать. Скорее всего, будет стойка. У Гана просто арсенал поярче и мозг погибче.

— Еще и Фернанд Лопес его знает хорошо.

— Это кто?

— Тренер Сирила Гана.

— А, понял.

— Видели его интервью?

— Я не особо слежу, это же ваша работа, ребята. Знаю, что у них был конфликт, но...

— Есть ли чьи-то интервью на YouTube, которые вы смотрите?

— Нет. Ну, пацанов своих, свое что-то могу посмотреть.

— Шлеменко?

— Обычно все смотрю короткими рывками, а чтобы полностью смотреть — нет.

***

17 января Молдавский провел последнюю сессию спаррингов перед вылетом в США — пять раундов по пять минут. Спарринг-партнеры менялись каждый раунд. Ими были Вадим Немков, Евгений Гончаров (вышел на два раунда), Анатолий Токов и Кирилл Сидельников. Сидельников работал с Молдавским в последнем, пятом раунде.

— В какой форме сейчас находится Валя? — вопрос Сидельникову после спарринга.

— Машина! Убийца! Бейдера жалко! Бейдеру капут, разговаривать не о чем.

— Это был последний спарринг? — спрашиваю Молдавского. Выглядел он сильно уставшим.

— Слава богу, да. Соперники менялись — чтобы свеженькими были. Я, по идее, тоже должен был оставаться свеженьким, но не получилось. Ну, у меня так каждую подготовку, поэтому все нормально. Каждую подготовку избитый.

Через пару минут Сидельников и Молдавский завели разговор о правильном питании. Кирилл убеждал одноклубника в пользе макаронных изделий.

— Зачем надо есть макароны? — поинтересовался я у Сидельникова.

— Во-первых, это энергия. Если правильных сортов пшеницы, если это макароны аль денте, то они не идут в жир, а больше дают энергию. Это как длинные углеводы, правильные углеводы. Если он [Молдавский] в «Макдональдсе» питается...

— Да я всего один раз съездил! — возмутился Молдавский.

— А когда в «Макдональдс» ездили?

— Неделю назад где-то. Очень захотелось. Не помогло. Такое есть, конечно, нежелательно. Но иногда можно. Вот, съездил неделю назад, а до этого месяца два там не был.

— А диета есть у вас?

— Нет, просто фигню пытаюсь не есть. Сладкое чуть позволяю себе, когда хочется, но нет такого, чтобы я закидывался сладким или пельменями. Но если очень хочется, то могу.

— С каким весом подойдете к бою?

— Посмотрим, не знаю.

— Может, стоит набрать вес? Хотя бы до 110 кг?

— У меня было и 110, и 112. А подготовка началась — и все слетело. На сборах в Кисловодске я был 110-111. А потом подготовка-подготовка, хотя даже начал больше есть. Нагрузки высокие, вес идет вниз, как ни крути.

— Кстати, Бейдер же маленький тяжеловес.

— И я маленький.

— Да-да, и вы привыкли работать с ребятами покрупнее.

— Ну, это только в боях, а на тренировках я со всякими работаю. И с Толиком, и с Кириллом, и с Вадиком. Так что привык ко всем.