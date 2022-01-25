Даниял Эльбаев: «Дацик бегает от реванша со мной»

Боец ММА Даниял Эльбаев заявил на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ», что Вячеслав Дацик избегает реванша с ним.

«Дацик говорил, что готов дать мне реванш, — сказал Эльбаев. — Но когда поступают предложения, они [команда Дацика] отказываются — и по кулачке, и в кентусах, и по боксу. Он вроде бы согласился, а теперь бегает. Слава, ты же обещал мне реванш чисто спортивный, когда ты мне его дашь?»

«Я всегда готов», — ответил Дацик.

«Ты всегда готов, но всегда отказываешься», — заявил Эльбаев.

«Я всегда готов к любому бою. И я никогда не отказываюсь. А другие вопросы решают менеджеры», — парировал Дацик.

Боксерский бой между Дациком и Эльбаевым состоялся в августе 2021 года. Дацик победил единогласным решением судей. 28 января состоится очередной боксерский турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», на котором Дацик сразится с Зелемханом «Пулеметчиком» Дукаевым, а Эльбаев — с Павлом Шульским.