Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 18:45

Валентин Молдавский рассказал, как Федор Емельяненко реагирует на хейтеров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Федор Емельяненко.
Фото Global Look Press

Боец команды Fedor Team Валентин Молдавский рассказал, как Федор Емельяненко относится к критике.

«Федор вообще никак не реагирует, он даже это не читает. Я тоже не смотрю и не читаю. Если на каждого хейтера реагировать, то нервов не напасешься. Мы живем своими жизнями, тренируемся, строим карьеры, деремся. Поэтому обращать на это внимание как-то глупо. Каждый может считать, как хочет, меня мнение хейтеров не колышет совершенно», — приводит слова Молдавского «РБ Спорт».

Поединок Емельяненко — Бейдер пройдет в ночь на 5 февраля на турнире Bellator в Лос-Анджелесе (США).

В январе 2019 года Бейдер победил Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

На счету 39-летнего Бейдера 30 побед и 7 поражений. 46-летний Емельяненко одержал 40 побед и потерпел 6 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valentin-moldavskij-rasskazal-kak-fedor-emel-yanenko-reagiruet-na-hejterov/
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
ММА
0
Читайте также
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
В Берлине отреагировали на слова Путина об участии ФРГ в конфликте на Украине
Модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в управлении Европой
Материалы сюжета: Емельяненко — Бейдер: бой-реванш за титул Bellator или прощальный поединок Федора Емельяненко
«Многие снялись, когда узнали, что Федор приехал». Бои братьев Емельяненко в Дагестане: мы нашли видео
Бой Емельяненко — Бейдер и турнир Bellator 290: дата боя и место проведения
Нокаут за 12 секунд и великий камбэк за 1,5 минуты. 10 самых быстрых побед в карьере Федора
Емельяненко — Бейдер: кто из россиян выступит на турнире Bellator 290
Емельяненко — Бейдер: онлайн трансляция. Неделя боя
Бейдер назвал честью возможность провести бой против Емельяненко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бой Емельяненко — Бейдер и турнир Bellator 290: дата боя и место проведения
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости