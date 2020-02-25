Чемпион АСА в тяжелом весе Мухумат Вахаев прокомментировал «СЭ» инцидент, который случился после окончания первого раунда его боя с Евгением Гончаровым.

Поединок состоялся 21 февраля на шоу АСА 104 и завершился победой Вахаева удушающим приемом в третьем раунде. Когда закончился первый раунд, Вахаев толкнул Гончарова ладонью в лицо.

— Если честно, самого себя сужу за это. Уже один раз извинился, думаю, еще раз смысла нет, но хочу дать совет молодым: не повторяйте мою ошибку. Это было очень неправильно, это были эмоции. Женя стоял и что-то мне говорил, доказывал, в момент, когда должен был идти в свой угол. Была с его стороны интрига какая-то. Все те эмоции, которые у меня накопились за 6-7 дней, вышли наружу. Думаю, речь должна быть не об этом, а о том, чтобы молодые не повторяли мой поступок. Это было неправильно. Я подаю пример молодым и считаю, что этот поступок был неправильным. Ребята, не повторяйте мою ошибку. К сожалению, я ошибся.

— Можете сказать, что подобные эмоциональные всплески не повторятся? Или обещать сложно?

— Трудно обещать, но я постараюсь не повторять этих ошибок.

And here's tonight's ONE championship Moment of Honor by Mukhamad Vakhaev pic.twitter.com/C2BXWtsEji — caposa (@Grabaka_Hitman) February 21, 2020

На счету 29-летнего Вахаева 9 побед, 4 поражения и 1 ничья в ММА. У 33-летнего Гончарова — 15 побед и 3 поражения. (Илья Андреев)