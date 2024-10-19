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Немков: «Хочется быть более активным, драться 2-3 раза в год»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший чемпион Bellator Вадим Немков рассказал, что хочет проводить больше боев в год.

«У меня заканчивается контракт в конце ноября – начале декабря. Дальше будем думать. Но драться раз в год неохота, если честно. Хочется быть более активным, драться 2-3 раза в год. После предыдущего боя я был готов драться через полтора месяца. Через неделю после боя я уже помогал пацанам готовиться, да и сам был в хорошей форме. В итоге я прошел 5-6 сборов, а боев так и нет.

Я не готов долго сидеть на скамейке запасных. Вероятность, что я подерусь до конца года? Один процент, наверное. Особенно с учетом того, что в Bellator турниров-то теперь раз-два и обчелся», – цитирует Sport24 Немкова.

Источник: Sport24
Вадим Немков
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