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В Москве 19 октября пройдут финальные поединки в Кубке России по ММА

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В субботу, 19 октября, пройдут финальные поединки Кубка России по ММА 2024 года. Начало запланировано на 16.30 по московскому времени.

Мужчины 52,2: Раю Илья (Воронежская область) — Муцураев Сайд-Селим (Волгоградская область)

Мужчины 56,7: Юсупов Мухаммад Махди (Самарская область) — Межидов Апти (Чеченская Республика)

Мужчины 61,2: Матвеев Кирилл (Воронежская область) — Кортоев Билан (Республика Ингушетия)

Мужчины 65,8: Юсупов Шейхмансур (Чеченская Республика) — Кхириев Кхири (Республика Ингушетия)

Мужчины 70,3: Юсупов Омарасхаб (ХМАО-Югра) — Билалов Шимали (ХМАО-Югра)

Мужчины 77,1: Гусейнов Айдемир (Волгоградская область) — Иманалиев Абдулхаким (Республика Дагестан)

Мужчины 83,9: Сергеев Александр (Челябинская область) — Магомедов Зубаир (Москва)

Мужчины 93: Гаджиев Арслан (ХМАО-Югра) — Сулейманов Арсен (Республика Дагестан)

Мужчины 120,2: Петренко Владимир (Ставропольский край) — Абдуразаков Магомед (Москва)

Мужчины 120,2+: Курамагомедов Иса (Дагестан) — Федякин Дмитрий (Самарская область)

Женщины 52,2: Петровская Моника (Калининградская область) — Назарова Бибимавлуда (Свердловская область)

Женщины 56,7: Ковалева Елизавета (Санкт-Петербург) — Потемкина Евангелина (Тамбовская область)

Женщины 61,2: Балдина Полина (Омская область) — Корнева Валерия (Кемеровская область)

Женщины 65,8: Пирогова Дарья (Белгородская область) — Попова Елизавета (Республика Крым)

Женщины 70,3: Девятова Татьяна (Алтайский край) — Монгуш Олча (Республика Тыва)

Прямая трансляция предстоящих поединков Кубка России по MMA будет доступна на официальном RUTUBE-канале организации.

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