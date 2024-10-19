Гаджиев: «Если Пираев реально готовится к бою с Аббасовым, то он одержит победу»

Президент AMC Fight Nights Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от боя между Марифом Пираевым и Нариманом Аббасовым.

«Я собираюсь провести третий поединок между Пираевым и Аббасовым. Но есть нюанс. У Марифа несколько месяцев назад была операция. Если Пираев достаточно восстановился, то в полусреднем весе у Наримана практически ноль шансов. Пираев крупнее, физически сильнее. Функционалка будет на уровне, потому что не придется много гонять.

А в первом бою Нариман одержал победу за счет того, что смог быстро «загнать» Марифа. Сейчас это не сработает. Если Пираев реально готовится, то он одержит победу. И тогда – самое время провести третий поединок в промежуточном весе до 75 килограммов», – цитирует MMA.Metaratings.ru Гаджиева.

Пираев и Аббасов проведут поединок на турнирах Hype Reality 1 ноября.