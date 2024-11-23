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Сегодня, 04:31

Немков: «Мне предложили бой, сказали конкретную дату и соперника»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший обладатель титула Bellator в полутяжелом весе россиянин Вадим Немков рассказал, что ему нашли соперника на следующий бой.

«Да, мне предложили бой, сказали конкретную дату и соперника. Думаю, подеремся, а дальше будем ждать. Да. Переговоры с PFL будут проходить как в Саудовской Аравии в декабре, так и после самого боя. Пока поединок не анонсирован, думаю, в ближайшее время это состоится. Честно, не знаю. Либо под эгидой PFL, либо Bellator», — приводит RT слова Немкова.

32-летний россиянин стал почетным гостем чемпионат мира по ММА, который проходит с 22 по 24 ноября в Ханты-Мансийске.

Источник: RT
Вадим Немков
ММА
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