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Сидельников: «Победа Ковалева подогреет интерес к реваншу с Василевским»

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный директор лиги Ural FC Кирилл Сидельников прокомментировал победу Владислава «Белаза» Ковалева над Валерием Мясниковым.

«Влад — молодец, сдержал слово, которое дал перед боем. Он говорил, что все его считают андердогом, а он снова всех удивит. Мне от этого радостно. Такой исход боя только подогреет интерес к его реваншу с Вячеславом Василевским. Если у нас получится в следующем году организовать летом турнир в Нижнем Новгороде, то главным боем должен стать поединок «Белаза» и Василевского. Это интересно и лиге, и ребятам, и публике», — сказал Сидельнников.

23 ноября Ковалев победил Мясникова единогласным решением судей в главном бою турнира Ural FC 9 по правилам бокса в ММА-перчатках в весе до 88 кг.

Источник: РБ Спорт
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