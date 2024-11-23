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Белаз победил Мясникова в главном бою турнира Ural FC 9

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Белорусский боец Владислав Ковалев по прозвищу «Белаз» одержал победу над россиянином Валерием Мясниковым в главном поединке турнира Ural FC 9, который прошел в Нижнем Новгороде. Белорус выиграл единогласным решением судей по итогам трех раундов.

«Я вообще думал, что вырублю соперника. Перед выходом на бой моя команда говорила: «Попадешь, вырубишь». Я попадал, и его сильно болтало. Но по ходу поединка были команды, чтобы не добивал — нужно было быть внимательным, чтобы избежать старые ошибки. Но скажу так... Мне противостоял сильный и опытный соперник, поэтому я очень рад этой победе», — отметил Белаз после поебды.

Изначально Белаз должен был драться с другим российским бойцом Вячеславом Василевским, но его пришлось заменить из-за травмы ноги.

В со-главном событии турнира Ural FC 9 российский тяжеловес Иван Романов единогласным решением судей победил соотечественника Алексея Голуба. Также в основном карде Богдан Плутахин техническим нокаутом во втором раунде одержал победу над Джонибеком Кадыровым из Таджикистана.

Владислав Ковалев
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