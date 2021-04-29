В отношении друга Тарасова возбудили уголовное дело

В отношении бойца ММА Никиты Солонина возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», информирует «360». Как отмечается, по блогеру Артему Тарасову вопрос еще решается.

28 апреля Тарасов и Солонин были задержаны в Санкт-Петербурге из-за потасовки с вице-президентом «АльфаСтрахования», которая произошла в «Сапсане».

Во вторник вечером Тарасов сообщил в Instagram, что его вместе с Солониным доставили в отдел полиции на Московском вокзале в Петербурге. В среду в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу сообщили, что от персонала поезда, который ехал из Москвы в Петербург, поступило сообщение о драке. По версии полиции, Тарасов и Солонин оскорбляли пассажира поезда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и выражались нецензурной бранью.