Боец ММА Артем Тарасов назвал причины задержания полицией

Российский боец ММА Артем Тарасов объяснил, почему он и Никита Солонин были задержаны сотрудниками МВД. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге на Московском вокзале.

«Человек наехал на Солонина, оказался вице-президентом «Альфа-Банка» Андрей Сорокин. Я его успокоил сказал, что не надо пьяного трогать... В итоге тот еще и заявление подал, где оказались его знакомые в линейном управлении полиции... Я вообще в шоке от всего, что происходит... Потом удивляются, почему не любят власть и полицейских... Мне 30 лет, я первый раз в жизни в отделе сижу со своим другом и на моих глазах происходит просто какая-то показушная тема... Вообще у вас должно быть все хорошо, если вы вице-президент «Альфа-Банка»... А вы держитесь... а мы сидим... Карту «Альфа-Банка» порезал», — написал Тарасов в Instagram.