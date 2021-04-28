В полиции сделали заявление по поводу задержания бойцов ММА Тарасова и Солонина

В управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу сделали заявление о задержании бойцов ММА Артема Тарасова и Никиты Солонина на Московском вокзале Санкт-Петербурга.

«Вчера в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение от начальника поезда, прибывающего на Московский вокзал, о том, что в поезде драка. Незамедлительно на место происшествия выдвинулись сотрудники транспортной полиции.

В ходе разбирательства установлены и задержаны двое жителей Санкт-Петербурга 1990 и 1993 годов рождения. Выяснено, что правонарушители, следуя в поезде сообщением «Москва-Санкт-Петербург», находились в состоянии алкогольного опьянения. Они в присутствии свидетелей выражались нецензурной бранью и оскорбляли другого пассажира. Кроме того, на платформе Московского вокзала один из них нанес удар по лицу этому пассажиру. Правонарушители доставлены в дежурную часть и помещены в камеру содержания административно задержанных лиц до вытрезвления.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", — говорится в сообщении.

В ночь с 27 на 28 апреля стало известно, что Тарасов и Солонин были задержаны полицией на Московском вокзале в Петербурге. Сообщалось, что они устроили драку с вице-президентом «Альфа-Банка» Андреем Сорокиным.