Макгрегор продал свой бренд виски за 600 миллионов долларов

Бывший чемпиона UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор продал контрольный пакет акций своего бренда виски Proper No, информирует mmafighting.com. Покупатель — компании Proximo Spirits. Сумма сделки оценивается в 600 миллионов долларов.

«Я основал Proper No меньше, чем три года назад. Сегодня он стал сияющей звездой в алкогольной индустрии, — отметил Макгрегор. — Это соглашение вдохновляет меня и моих партнеров, а потенциал безграничен».

Как отмечается, Макгрегор, несмотря на продажу, останется главным амбассадором бренда и продолжит его продвигать.

Отметим, что компания Proximo Spirits ранее владела 49 процентами акций виски, который производится с 2018 года. Контрольный пакет принадлежал Макгрегору, менеджеру бойца Оди Аттару и соучредителю Кену Остину.

Напомним, 10 июля Макгрегор проведет третий поединок с американцем Дастином Порье.