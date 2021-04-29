Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Макгрегор продал свой бренд виски за 600 миллионов долларов

15:07
Конор Макгрегор. Фото Reuters
Конор Макгрегор. Фото Reuters
Теги:

Бывший чемпиона UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор продал контрольный пакет акций своего бренда виски Proper No, информирует mmafighting.com. Покупатель — компании Proximo Spirits. Сумма сделки оценивается в 600 миллионов долларов.

Знаменитый ирландец до&nbsp;своего успеха поработал сантехником и&nbsp;знает, что такое выживать на&nbsp;пособие по&nbsp;безработице. А&nbsp;спустя несколько лет мы&nbsp;можем наблюдать в&nbsp;его Инстаграм пост с&nbsp;провокационной фразой&nbsp;&mdash; &laquo;Профит за&nbsp;неделю&raquo;. Теперь у&nbsp;Конора Макгрегора большое состояние, значительную часть которого он&nbsp;тратит на&nbsp;благотворительность: построил в&nbsp;Дублине комплекс жилья для бездомных и&nbsp;спонсировал лечение для больных детей. Но&nbsp;боец не&nbsp;смыслит жизни без атрибутов роскоши.Конор Макгрегор купается в роскоши: на что тратит свои миллионы самый богатый боец мира

«Я основал Proper No меньше, чем три года назад. Сегодня он стал сияющей звездой в алкогольной индустрии, — отметил Макгрегор. — Это соглашение вдохновляет меня и моих партнеров, а потенциал безграничен».

Как отмечается, Макгрегор, несмотря на продажу, останется главным амбассадором бренда и продолжит его продвигать.

Отметим, что компания Proximo Spirits ранее владела 49 процентами акций виски, который производится с 2018 года. Контрольный пакет принадлежал Макгрегору, менеджеру бойца Оди Аттару и соучредителю Кену Остину.

Напомним, 10 июля Макгрегор проведет третий поединок с американцем Дастином Порье.

Читайте также

«Спасибо за уважение». Россияне оставили сотни благодарностей польской шашистке после ситуации с флагом
Диетолог назвала наименее вредный алкоголь
Женщин каких знаков зодиака можно назвать ведьмами
Турист купил наркотики во время отпуска и был забит на берегу моря

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд