Чемпион Bellator Немков: «Желание перейти в UFC есть всегда»

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков заявил о желании начать переговоры с UFC после «Гран-при» Bellator, в котором он принимает участие.

«Желание перейти в UFC есть всегда. Опять же, когда я подрался с Бейдером я знал, что будет реванш с Дэвисом и дальше перспективы не было в моем весе, но сейчас, когда Bellator подписали очень много крутых бойцов в мой вес, есть перспектива, есть «Гран-при», которое надо пройти. Посмотрим после «Гран-при». Переговорим с Федором [Емельяненко], переговорим с Bellator. Посмотрим, что они предложат, и будет ли вообще предложение от UFC. Там видно будет», - сказал Бейдер в интервью «СЭ» после открытой тренировки на форуме «SportForumLive».

Последний бой Немков провел в ночь на 17 апреля. В главном событии Bellator 257 он победил американца Фила Дэвиса единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

(Ислам Бабаджанов)