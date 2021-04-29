Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Чемпион Bellator Немков: «Желание перейти в UFC есть всегда»

21:08
Вадим Немков. Фото Instagram
Вадим Немков. Фото Instagram
Теги:

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков заявил о желании начать переговоры с UFC после «Гран-при» Bellator, в котором он принимает участие.

«Желание перейти в UFC есть всегда. Опять же, когда я подрался с Бейдером я знал, что будет реванш с Дэвисом и дальше перспективы не было в моем весе, но сейчас, когда Bellator подписали очень много крутых бойцов в мой вес, есть перспектива, есть «Гран-при», которое надо пройти. Посмотрим после «Гран-при». Переговорим с Федором [Емельяненко], переговорим с Bellator. Посмотрим, что они предложат, и будет ли вообще предложение от UFC. Там видно будет», - сказал Бейдер в интервью «СЭ» после открытой тренировки на форуме «SportForumLive».

Последний бой Немков провел в ночь на 17 апреля. В главном событии Bellator 257 он победил американца Фила Дэвиса единогласным решением судей по итогам пяти раундов. 

(Ислам Бабаджанов)

Читайте также

Сушинский — об оскорбительной кричалке Толчинского в адрес ЦСКА: «Сказалось влияние алкоголя»
Свежие инсайды КХЛ: что будет дальше с «Авангардом»?
Хоккеисты ЦСКА не стали оставлять серебряные медали после поражения в финале Кубка Гагарина
Эра ЦСКА уходит. В КХЛ наступает новое время

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд