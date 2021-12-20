В Москве прошла ежегодная премия Федерации кикбоксинга России

В Москве в Adrenaline Stadium прошла ежегодная премия Федерации кикбоксинга России, где состоялось подведение итогов 2021 года и награждение отличившихся спортсменов и тренеров.

Ежегодную премию торжественно открыл президент Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков. Среди приглашенных гостей мероприятия были заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов, Сергей Бадюк, представители региональных федераций кикбоксинга из всех уголков России, знаменитые кикбоксеры Алексей Папин, Владимир Минеев, Даци Дациев, Сергей Липинец, Илья Усачев, член президиума Федерации кикбоксинга России, президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев, президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

На церемонии были награждены российские кикбкосеры, выигравшие чемпионат мира-2021, который прошел в Езоло (Италия) в октябре. Это Вреж Петросян, Дмитрий Киреев, Игорь Копылов, Карина Валеева, Анастасия Белюченко, Леонид Чебодаев, Игорь Грахов, Иван Зиновьев, Виктория Мифтиева, Екатерина Пономарева, Иван Булдаков, Шамиль Гаджимусаев, Александра Савичева, Галина Мареева, Артем Жигайлов, Виктор Михайлов, Магомед Махамаев, Александр Дмитренко, Дмитрий Васенев, Асадулла Насипов, Григорий Лангавый.