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Бой Махачев — Дариуш возглавит турнир UFC в феврале

16:08
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В ночь на 27 февраля 2022 года Ислам Махачев подерется с Бенеилом Дариушем на турнире UFC Fight Night. Промоушен официально подтвердил предстоящий бой.

Напомним, в последнем поединке 30-летний Махачев уверенно разобрался с Дэном Хукером, поймав соперника на болевой прием уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

32-летний Бенеил Дариуш является одним из самых успешных бойцов UFC, имея за плечами серию из семи побед кряду.

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Иван Шитик все материалы автора
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