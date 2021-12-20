Бой Махачев — Дариуш возглавит турнир UFC в феврале
16:08
В ночь на 27 февраля 2022 года Ислам Махачев подерется с Бенеилом Дариушем на турнире UFC Fight Night. Промоушен официально подтвердил предстоящий бой.
Напомним, в последнем поединке 30-летний Махачев уверенно разобрался с Дэном Хукером, поймав соперника на болевой прием уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
32-летний Бенеил Дариуш является одним из самых успешных бойцов UFC, имея за плечами серию из семи побед кряду.
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