В ночь на 27 февраля 2022 года Ислам Махачев подерется с Бенеилом Дариушем на турнире UFC Fight Night. Промоушен официально подтвердил предстоящий бой.

A top 5 tilt in the LW division with ??? implications ?@BeneilDariush takes on @MakhachevMMA February 26th at the APEX! pic.twitter.com/UAQzxskzDK — UFC (@ufc) December 20, 2021

Напомним, в последнем поединке 30-летний Махачев уверенно разобрался с Дэном Хукером, поймав соперника на болевой прием уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

32-летний Бенеил Дариуш является одним из самых успешных бойцов UFC, имея за плечами серию из семи побед кряду.