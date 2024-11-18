Mash: охранники московского бара избили бойца ММА

В одном из баров в центре Москвы охранники избили бойца ММА Кирилла Фоменкова, сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 ноября. Со слов персонала, спортсмен после употребления спиртного устроил дебош, и его пришлось силой выгонять из заведения. Сам Фоменков плохо помнит события вечера, за исключением конфликта, который возник уже под утро.

В результате драки боец получил сотрясение мозга. Также у него были обнаружены ссадины и гематомы мягких тканей головы. Отмечается, что в настоящее время полиция занимается поиском причастных к избиению спортсмена.

Фоменков является мастером спорта по панкратиону и КМС по рукопашному бою. На его счету семь побед, три поражения и одна ничья в ММА.