В Башкирии разыскивают тренера по кикбоксингу за изнасилование 15-летней девочки
17:26
В Ишимбае (Башкирия) разыскивается тренер по кикбоксингу, сообщает 25 мая РЕН ТВ. Его подозревают в изнасиловании 15-летней девочки, которая у него занималась.
По словам потерпевшей, тренер позвал ее в подсобное помещение якобы для того, чтобы помочь ему заполнить документы. После этого он закрыл дверь на ключ и надругался над несовершеннолетней.
Девочка не могла даже позвать на помощь, потому что тренер, значительно превосходящий ее в силе, зажал ей рот рукой. Оперативникам раздали ориентировку на предполагаемого насильника, ведутся его поиски. Тренер еще не задержан.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/838303-v-bashkirii-devochka-zaiavila-ob-iznasilovanii-trenerom-sportivnoi-sektsii
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