Харитонов проведет бой с Мичиманом по правилам бокса

Российский тяжеловес Сергей Харитонов свой следующий бой проведет по правилам профессионального бокса против южноафриканца Осборна Мичиманы, сообщает Allboxing.ru. Этот бой станет одним из главных событий боксерского вечера 12 июня в Минске.

Напомним, в последнем бою по правилам ММА, который состоялся в ноябре прошлого года в Дубае, Харитонов нокаутировал Оли Томпсона в первом раунде. 14 апреля 40-летний Харитонов дебютировал в кулачных боях, нокаутировав американца Майка Кука на шоу Амирана Сардарова Stone Faces.