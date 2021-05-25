Харитонов проведет бой с Мичиманом по правилам бокса
19:10
Российский тяжеловес Сергей Харитонов свой следующий бой проведет по правилам профессионального бокса против южноафриканца Осборна Мичиманы, сообщает Allboxing.ru. Этот бой станет одним из главных событий боксерского вечера 12 июня в Минске.
Напомним, в последнем бою по правилам ММА, который состоялся в ноябре прошлого года в Дубае, Харитонов нокаутировал Оли Томпсона в первом раунде. 14 апреля 40-летний Харитонов дебютировал в кулачных боях, нокаутировав американца Майка Кука на шоу Амирана Сардарова Stone Faces.
Дополнительная информация:
https://allboxing.ru/news/20210525-1842/obyavlen-sleduyushchiy-boy-i-sopernik-sergeya-haritonova
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