Усман Нурмагомедов: «Фрейре не заслуживал титульного боя»

24-летний российский бойц Усман Нурмагомедов (15-0) ответил чемпиону легкого дивизиона Bellator Патрики Фрейре (24-10), который заявил, что Нурмагомедов не заслуживает титульного боя.

«У меня уже четыре боя в Bellator за 1,5 года. Я думаю, что всему свое время, —отметил россиянин на пресс-конференции Bellator. — И сегодня я нахожусь на той позиции, на которой должен. Не думаю, что я этого не заслуживаю, потому что Патрики этого тоже не заслуживал. Если он заслуживал, то как он получил титульный бой после того, как проиграл последний бой? Он говорит, что я этот титульный бой не заслужил, что есть ребята, более заслуживающие его, но про себя что-то он забывает».

Нурмагомедов подерется за титул чемпиона Bellator в легком весе против Фрейре 18 ноября на Bellator 288 в Чикаго, США.