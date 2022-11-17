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Усман Нурмагомедов: «Фрейре не заслуживал титульного боя»

Давид Хачатрян
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24-летний российский бойц Усман Нурмагомедов (15-0) ответил чемпиону легкого дивизиона Bellator Патрики Фрейре (24-10), который заявил, что Нурмагомедов не заслуживает титульного боя.

«У меня уже четыре боя в Bellator за 1,5 года. Я думаю, что всему свое время, —отметил россиянин на пресс-конференции Bellator. — И сегодня я нахожусь на той позиции, на которой должен. Не думаю, что я этого не заслуживаю, потому что Патрики этого тоже не заслуживал. Если он заслуживал, то как он получил титульный бой после того, как проиграл последний бой? Он говорит, что я этот титульный бой не заслужил, что есть ребята, более заслуживающие его, но про себя что-то он забывает».

Нурмагомедов подерется за титул чемпиона Bellator в легком весе против Фрейре 18 ноября на Bellator 288 в Чикаго, США.

Умар Нурмагомедов
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