Камил Гаджиев поддержал менеджера Исмаилова: «Наступил момент, когда все идет не нормально»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев призвал всех неравнодушных обратить внимание на дело менеджера бойца ММА Магомеда Исмаилова Азамата Бостанова, которого обвиняют в изнасиловании супруги.

«Друзья, часто получаю вопросы, связанные с судьбой нашего друга Азамата Бостанова, — сказал Гаджиев в видеообращении, опубликованном в соцсетях. — Обычно отвечаю на них общими фразами: «Все нормально», «Все идет своим чередом» — и так далее. Но сейчас наступил момент, когда можно смело утверждать, что не все нормально и не все идет своим чередом. Вопрос не разрешается, и хочется происходящему придать общественный резонанс, а именно обратить внимание всех неравнодушных на происходящее сейчас.

Азамат Бостанов уже около 10 месяцев находится в СИЗО. Даже больше. Я не скажу, что он там находится за то, чего не совершал, — это не очень справедливо. Да, с точки зрения уголовного кодекса с его стороны было допущено правонарушение. Но масштаб содеянного и того наказания, которое сейчас получает Азамат... Они друг другу абсолютно не соответствуют. Ему инкриминируют две статьи, одна из которых "Изнасилование".

Вообще никакого отношения к тому, что происходило между ним и его подругой, она не имеет отношения. Девушка, которая формально является потерпевшей, уже давно, буквально через неделю после произошедшего, простила Азамата и хотела все это оставить в плоскости взаимоотношений внутри пары. Но правоохранительные органы, как мне кажется, находятся в погоне за «палкой», чтобы поставить в конце года галочку о том, что столько-то правонарушений раскрыто, столько-то преступников привлечено к ответственности, в том числе по ужасным статьям, одна из которых инкриминируется Азамату.

В общем, друзья, здесь нужен здравый смысл — наказать Азамата ровно настолько, насколько он сделал. И дать возможность этой ситуации утихнуть, успокоиться в рамках взаимоотношений двух людей. Эта история станет отличным уроком для Азамата и для многих, кто о ней знает. Но я призываю всех, кто неровно дышит к этому ко всему, и в первую очередь правоохранительные органы: давайте быть объективными, давайте из мухи не раздувать слона. Всем мира и добра, Азамату скорейшего разрешения ситуации».

Бостанов с января этого года находится в СИЗО. Он обвиняется в изнасиловании своей супруги Лауры, а также в причинении тяжкого вреда ее здоровью. Хотя Лаура утверждает, что никакого изнасилования не было. Об этом она заверила следствие, а на днях выпустила соответствующее видеообращение.