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Сегодня, 10:00

Усман Нурмагомедов: «Я лучший легковес в Bellator»

Давид Хачатрян
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24-летний российский проспект Усман Нурмагомедов (15-0) считает, что у него есть то, чего нет у других легковесов лиги.

«Мое личное мнение: я лучший легковес в Bellator, потому что у меня есть то, чего нет у этих ребят: стремление, амбиции, вера в себя, у меня лучшая команда, — подчеркнул Нурмагомедов на пресс-конференции Bellator. — Эти ребята могут говорить все, что угодно, но как он [Патрики] может заслуживать бой за пояс, если он один бой проигрывает, другой — выигрывает, снова проигрывает, а потом его брат [Патрисио] уходит и он приходит за пояс драться».

Нурмагомедов подерется за титул чемпиона Bellator в легком весе против Фрейре 18 ноября на Bellator 288 в Чикаго, США.

Умар Нурмагомедов
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