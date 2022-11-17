Усман Нурмагомедов: «Я лучший легковес в Bellator»

24-летний российский проспект Усман Нурмагомедов (15-0) считает, что у него есть то, чего нет у других легковесов лиги.

«Мое личное мнение: я лучший легковес в Bellator, потому что у меня есть то, чего нет у этих ребят: стремление, амбиции, вера в себя, у меня лучшая команда, — подчеркнул Нурмагомедов на пресс-конференции Bellator. — Эти ребята могут говорить все, что угодно, но как он [Патрики] может заслуживать бой за пояс, если он один бой проигрывает, другой — выигрывает, снова проигрывает, а потом его брат [Патрисио] уходит и он приходит за пояс драться».

Нурмагомедов подерется за титул чемпиона Bellator в легком весе против Фрейре 18 ноября на Bellator 288 в Чикаго, США.