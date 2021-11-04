Полный кард турнира UFC 268: Усман — Ковингтон, Гэтжи — Чендлер и другие бои
В ночь с 6 на 7 ноября в Нью-Йорке (США) пройдет турнир UFC 268. В главном бою вечера смешанных единоборств на арене Madison Square Garden подерутся американцы Камару Усман и Колби Ковингтон. Спортсмены проведут поединок во второй раз.
На UFC 268 также проведут бой в категории легкого веса Джастин Гэтжи и Майкл Чендлер.
Основной кард
Камару Усман (19-1) — Колби Ковингтон (16-2) (главный бой, полусредний вес)
Роуз Намаюнас (10-4) — Вейли Жанг (21-2) (женщины, минимальный вес)
Джастин Гэтжи (22-3) — Майкл Чендлер (22-6) (легкий вес)
Шейн Бургос (13-3) — Билли Куарантилло (16-3) (полулегкий вес)
Фрэнки Эдгар (24-9-1) — Марлон Вера (17-7-1) (легчайший вес)
Предварительный кард
Алекс Перейра (3-1) — Андреас Михаилидис (13-4) (средний вес)
Эл Яквинта (14-6-1) — Бобби Грин (27-12-1) (легкий вес)
Филипп Хоуз (11-2) — Крис Кертис (26-8) (средний вес)
Эдмен Шахбазян (11-2) — Нассурдин Имавов (10-3) (средний вес)
Иэн Гарри (7-0) — Джордан Уилльямс (9-5) (полусредний вес)
Жан Вилланте (17-13) — Крис Барнетт (21-7) (тяжелый вес)
Дастин Джейкоби (15-5-1) — Джон Аллан (13-6) (полутяжелый вес)
Мелсик Багдасарян (6-1) — Бруно Соуза (10-1) (полулегкий вес)
СиДжей Вергара (9-2-1) — Оде Осборн (9-4) (полутяжелый вес)
Прямую трансляцию турнира 268 покажут онлайн-площадки Wink и More.tv, а также на UFC Fight Pass. Поединки предварительного карда стартуют в 01.00 по московскому времени, основной кард — в 05.00.
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