В ночь с 6 на 7 ноября в Нью-Йорке (США) пройдет турнир UFC 268. В главном бою вечера смешанных единоборств на арене Madison Square Garden подерутся американцы Камару Усман и Колби Ковингтон. Спортсмены проведут поединок во второй раз.

На UFC 268 также проведут бой в категории легкого веса Джастин Гэтжи и Майкл Чендлер.

Основной кард

Камару Усман (19-1) — Колби Ковингтон (16-2) (главный бой, полусредний вес)

Роуз Намаюнас (10-4) — Вейли Жанг (21-2) (женщины, минимальный вес)

Джастин Гэтжи (22-3) — Майкл Чендлер (22-6) (легкий вес)

Шейн Бургос (13-3) — Билли Куарантилло (16-3) (полулегкий вес)

Фрэнки Эдгар (24-9-1) — Марлон Вера (17-7-1) (легчайший вес)

Предварительный кард

Алекс Перейра (3-1) — Андреас Михаилидис (13-4) (средний вес)

Эл Яквинта (14-6-1) — Бобби Грин (27-12-1) (легкий вес)

Филипп Хоуз (11-2) — Крис Кертис (26-8) (средний вес)

Эдмен Шахбазян (11-2) — Нассурдин Имавов (10-3) (средний вес)

Иэн Гарри (7-0) — Джордан Уилльямс (9-5) (полусредний вес)

Жан Вилланте (17-13) — Крис Барнетт (21-7) (тяжелый вес)

Дастин Джейкоби (15-5-1) — Джон Аллан (13-6) (полутяжелый вес)

Мелсик Багдасарян (6-1) — Бруно Соуза (10-1) (полулегкий вес)

СиДжей Вергара (9-2-1) — Оде Осборн (9-4) (полутяжелый вес)

Прямую трансляцию турнира 268 покажут онлайн-площадки Wink и More.tv, а также на UFC Fight Pass. Поединки предварительного карда стартуют в 01.00 по московскому времени, основной кард — в 05.00.