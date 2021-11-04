Тревор Уиттман: «Камару Усман был бы чемпионом и без тренеров»

Тренер чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана Тревор Уиттман вспомнил, как начал работать с бойцом.

«Когда Камару впервые обратился мне с предложением поработать вместе, я отказался, — сказал Уиттман в интервью ESPN. — Тогда я хотел работать только с Роуз и Гэтжи, уделять побольше времени семье и развитию моей компании ONX. Но поговорив с женой, я передумал.

Да и то, в какой форме Камару попросил меня — я не мог отказать. Он просто принудил меня к сотрудничеству, но в очень красивой манере. Камару — настолько сфокусированный боец, что никто и никогда не узнает, что творится в его жизни за пределами зала. Он настоящий лидер. Я уверен, он стал бы чемпионом и без всяких тренеров".

В ночь на 7 ноября Усман подерется с Колби Ковингтоном в главном событии вечера на UFC 268 в Нью-Йорке.