Тревор Уиттман: «Камару Усман был бы чемпионом и без тренеров»
Тренер чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана Тревор Уиттман вспомнил, как начал работать с бойцом.
«Когда Камару впервые обратился мне с предложением поработать вместе, я отказался, — сказал Уиттман в интервью ESPN. — Тогда я хотел работать только с Роуз и Гэтжи, уделять побольше времени семье и развитию моей компании ONX. Но поговорив с женой, я передумал.
Да и то, в какой форме Камару попросил меня — я не мог отказать. Он просто принудил меня к сотрудничеству, но в очень красивой манере. Камару — настолько сфокусированный боец, что никто и никогда не узнает, что творится в его жизни за пределами зала. Он настоящий лидер. Я уверен, он стал бы чемпионом и без всяких тренеров".
В ночь на 7 ноября Усман подерется с Колби Ковингтоном в главном событии вечера на UFC 268 в Нью-Йорке.
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