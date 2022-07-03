Усман и Блахович провели битву взглядов на UFC 276

Действующий чемпион UFC в среднем весе Камару Усман (20-1) встретился с бывшим обладателем чемпионского пояса UFC в полутяжелом весе Яном Блаховичем (29-9) за кулисами турнира UFC 276 в Лас-Вегасе, США.

Бойцы провели напряженную битву взглядов, после чего посмеялись и пожали друг другу руки.

Ранее менеджер Усмана Али Абдель-Азиз утверждал, что «Нигерийский кошмар» победит Иржи Прохазку (29-3), Яна Блаховича (29-9) и Гловера Тейшейру (33-8).

Усман проведет следующую защиту титула против второго номера рейтинга Леона Эдвардса (19-3) 20 августа на UFC 278 на «Энерджи Солюшн-арена» в Солт-Лейк-Сити, США.